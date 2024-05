Euroopa Liit tahab meid vägisi roheliseks teha. Inimene on kord selline kole loom, et raiskab ressursse, prügistab, reostab kogu aeg loodust ja ümbritsevat.

Suitsukonid on ka ühed väga pahad asjad. Need visatakse tänavale ja sealt edasi viib vihmavesi need kanalisatsiooni ja otsapidi merre. Oligi näitusel lae alla üles tõmmatud suitsukonifiltritega vooderdatud suur valaskala kuju.