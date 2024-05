Juhtkiri: Enda eest peab seisma

Väikeste maakoolide võitlus ellujäämise nimel on karm teema, mille puhul on viimase aasta jooksul kõige rohkem tähelepanu saanud väikene Metsküla Lääneranna vallas Pärnumaal. Ehkki koolis on õpilasi pisut üle kahekümne, ei anna ta alla. See võitlus on pälvinud üleeestilise tähelepanu. Kooli on külastanud president Alar Karis, kooli direktori Pille Kaiseli valis aasta inimeseks Postimees.