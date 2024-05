Lastevanemad ei saanud valla reformi peatamiseks esialgset õiguskaitset

Vallavolikogu 23. märtsi otsuses on kirjas, et vallavalitsus korraldab koolide tegevuse ümber 1. juulist kuni 31. augustini 2024. Et seda ennetada, esitasid 31 lapsevanemat 22. aprillil ühiskaebuse Tartu halduskohtule, milles nõudsid volikogu 23. märtsi otsuse tühistamist Jäneda kooli ja Lehtse kooli kolmanda kooliastme kohta. Ühtlasi taotlesid nad esialgset õiguskaitset reformi peatamiseks seni, kuni kohus on lõpliku otsuse teinud.