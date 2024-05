Fotod Rakvere linnuse torni sügavusest päästeti kärnkonn

Tegelikult muidugi asi nii hull ei olnud, et päästjad konna pärast linnusesse kihutasid. Rakvere komando päästjad tegid koostöös linnusega seal esmakordselt nööripäästeõppust ja enam paremat paika, kui ümartorni keskel olev sügav auk, ilmselt ei eksisteerigi. See, et linnuse talitaja Lyan Luik ise augu põhja laskudes sealt konnakese leidis, oli puhas juhus.