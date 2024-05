Virumaa 19. sajandi mõrvamüsteeriumitest valmib krimiseriaal

Ajaloolane Ain Kütt on seni avaldanud neli krimiromaani, mille põhilisteks tegevuskohtadeks on Virumaa mõisad ning kus 19. sajandi esimeses pooles uurivad ja lahendavad kuritegusid Sagadi mõisahärra Paul Aleksander Eduard von Fock, naabermõisa Annikvere veidi ebatavaliste kommetega preili Maria Juliana von Nottbeck ja Sagadi mõisavalitseja Wagner. Kaks esimest romaani "Risti soldati mõistatus" ja "Kuldse medaljoni mõistatus" on aluseks uue krimisarja esimese ja teise hooaja osadele.

​Seriaali sünni taga on suuresti teatrimees Üllar Saaremäe toetus ja entusiasm: juba pärast Küti esimese romaani lugemist oli ta olustikust väikest viisi vaimustusse sattunud. "Mulle kangastus kõigepealt teatrietendus, aga siis sain aru, et seda lugu ei jutusta ühes lavastuses ära," sõnas Saaremäe. "Siis mõtlesin filmile, aga see olnuks liiga suur amps. Lõpuks jõudsin seriaali mõtteni ja nüüd, kolm aastat pärast esimesi selleteemalisi juttusid, algasidki võtted. Mul on selle üle ikka väga hea meel, see on ülimalt hea võimalus kodukant fookusesse tõsta, meie mõisad kaardile saada," rääkis ta.