Rakkelanna võttis Portugalis toimunud ultramaratonil vägeva võidu

"Kuna ma eelmisel aastal Portugali ei jõudnud, siis oli sel aastal mõte taas tulla. Ajaliselt klappis just see mai algus ja sain tuleku muude asjaajamistega ühendada," rääkis Steinburg jalgratturite liidu pressiteenistuse vahendusel. "Kui Maaris jagas mõned nädalad tagasi infot sellest üritusest, mõtlesin, et miks mitte ise samuti sõita, kui juba siin olen. See on hea võimalus näha siinset loodust ja vaateid, sest üksinda nii pikalt sõita ju ei tahaks."