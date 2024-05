Külgvankripaar Gordejev-Niitsoo takerdus kümnekordse maailmameistri sügavatesse jälgedesse

Hollandis asuv Heerde krossirada on Gordejevi sõnul tavaline Hollandi rada, mille omapäraks asjaolu, et ühe ringi aeg võib kõikuda 30 sekundit, ilma et võistleja midagi valesti teeks – kõik sõltuvat sellest, millisesse soonde ehk sõidujälge sattuda. "Oli soont ja oli auku, meie jaoks kohati isegi üle jõu käivalt palju," rääkis Gordejev. "Aga mis seal ikka, punnitasime nii, kuis oskasime."