Proovisaali hetked: kuhu viivad öö õiguse otsingud?

«Öö õigus» räägib lavastaja sõnul eestlaseks olemisest, sellest, miks me siin elame. «Kuidas me oleme ära unustanud, et meil on oma riik, ja kakleme riigikogus nagu matsid? Kuhu on kadunud au- ja häbi- ja väärikusetunne? Kuidas oleme valinud ennast juhtima need härrad – nagu tükis on –, kes ei ole härrad? Kuidas me niimoodi elame, et ei vastuta oma tegude ja oma maa eest? Kuidas me ei saa aru, kui suur väärtus on vabadusel? Väga põnev on mul ka enda sisse vaadata: mis ma olen ära teinud oma Eesti heaks,» arutleb Eili Neuhaus. «Kooslus, kellega lavastust teeme, on nakatav ja inspireeriv. Vaatasin proovis: näitlejatel silmad säravad.»

Indrek Saar – mõisavalitseja Jüri

Indrek Saar, keda paari aasta eest sai laval näha Üllar Saaremäe lavastuses «Liblikas», märkis, et andis järele Eili Neuhausi jäärapäisele soovile teda mõisavalitseja Jüri rollis näha. «Ütlesin talle, et see on [ajaliselt] väga keeruline, aga ta ei andnud asu. Ja tegelikult ju tahaks! Toomas Suumani lugu, kus on asjad, millega igapäevaselt kokku puutud enda elus ja suhetes, annab võimaluse neid jälle mõtestada ja aitab endal mingeid asju paika saada. Äkki aitab ka kellelgi teisel midagi selgemaks mõelda.»

Indrek Saare sõnul on võimalus suvel teatrit teha talle oluline. «Panen jälle jalad maha ja tean, kus ma olen, sest minu jaoks on see kodu. Teatritegemine on see, mida ma olen õppinud, kus olen täiskasvanuks saanud. See aitab endal võtta aega, et mõelda mingite ajatute asjade üle, inimsuhete üle. See on hea võimalus aja maha võtmiseks, sest kui on intensiivne prooviperiood, ei saa kõrvalt saja muu asjaga tegelda, vaid pead kontsentreeruma sellele. See aitab korraks lülitada end täiesti teisele lainele. Tundus, et see oleks praeguses ajahetkes täitsa tore. Suuman ja eesti asi, see on nahalähedane. See taju on kohe olemas.»