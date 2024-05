Kunstnikud peegeldavad eesti ja hispaania muinasjutte

Lastekirjanduse keskuse kunstieksperdi ja kuraatori Viive Noore sõnul on näituse mõte peegeldada mõlema maa kultuuri muinasjuttude kaudu. «On jutud, mis levinud üle maailma väikeste kohalike erinevustega, aga on ka jutud, mida räägiti vaid teatud piirkondades. Eestlased püüdsid leida endale meeldivad hispaania muinasjutud ja neile pilte teha, hispaanlased tegid sama eesti muinasjuttudega,» tutvustas Noor.

Kuraatori sõnul raskendas kunstnike ülesannet juttude kättesaadavus – tuli ju piirduda vaid nendega, mis olid tõlgitud. «Lähenesime teemale veidi laiemalt ja lubatud oli ka autorijuttudele pilte teha, kui need oma olemuselt muinasjuttudega sarnanesid. Eks igaüks saab nüüd ise otsustada, kas peegeldused ka selged ja klaarid said või tulid need rohkem kõverpeeglite moodi,» rääkis Viive Noor.