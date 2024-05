Jule Käen-Torm ütles, et läbivalt on ööjooksu medalid kandnud erinevaid Rakvere linna motiive, alates tarva kujutisest ja kuplitega Keskväljakust, lõpetades linnuse ja Vallimäe vabaõhukeskusega.

"Eesmärgiks on alati olnud tutvustada meie kodulinna ja tunnustada igat osalejat, kes enda laiskusest võitu saanud ja vähemalt näpu tervislikele eluviisidele andnud," rääkis kunstnik. "Näeme selgelt, et kõikide võistluste ja liikumise sündmuste puhul Eestis või välismaal on medalil suur motiveeriv jõud. Tunnustus ja mälestus osalejale, kes tahtis, suutis ja tegi," lisas ta.