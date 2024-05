Metallikokkuost muudab roostes naelad rahaks

Käes on vanaraua kolimise tippaeg ning Metruna Rakvere vanametalli vastuvõtus käib päevas keskmiselt 20-40 klienti. Kindlasti pole igaüks metalli kokkuostu sattunud ning võib arvata, et iga mutter ja seib tuleb eraldi ära sorteerida. Vanaraud tuleb oma jõuga küll kokkuostu saada, kuid sorteeritakse kohapeal. "Ega inimene ei peagi kõike teadma ning kohapeal sorteeritakse kategooriate järgi, vastavalt materjalile ja paksusele," rääkis Metruna OÜ metalli vastuvõtja ja operaator Ivo Aasa.

"Inimesed toovad vanametalli kokkuostu põhimõtteliselt kõike mida metallist tehakse, kasvõi täis kassikonserve või jogurtikaasi," muheles Aasa ning lisas, et kunagi üks vanahärra kogus kastide kaupa tableti ümbriseid, kuid kahjuks oli seal alumiiniumi vähem kui protsent ja sellega ta rikkaks ei saanud. Ta meenutas, et ükskord on toodud isegi alumiiniumpott koos makaronidega. "Ilmselt, et paremat hinda saada," arvas ta.