Väike-Maarja kalmistul tegutsevad vandaalid

Tahtlikult on purustatud laternaid ja hauaküünlaid, millest tekkinud killud on omakorda ohtlikud kalmistukülastajatele. Lisaks on kalmistumeister täheldanud, et tõuke- ja jalgratastega on sõidetud üle hauaplatside. Ja veel on probleeme (kodutute?) kassidega, kes kasutavad liivaga kaetud hauaplatse oma tualetina.