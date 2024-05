Rakvere linn ja vald suhtuvad "elektroonilistesse" volikogu istungitesse täiesti erinevalt

Kui Rakvere linnavolikogule soetati 2016. aasta alguses 30 000 eurot maksnud töölaud, viskasid irvhambad nalja, et sellise lauaga pole volinikke vajagi, sest elektroonikat ja nüüdisaegseid lahendusi täis laud oskab ise istungi maha pidada ja otsuseid teha. Praegu on aga tõsiasi see, et isegi kõigile kättesaadavat Teamsi pole istungitel abiks võetud, kuigi videopildi arvutiekraani ees istuvast saadikust saaks soovi korral volikoguruumi elektroonilisele ekraanile kuvada.