Reaalkool pidas inspireeriva sünnipäeva

Kooli aatriumis avati näitus "RRK sportlik meeskond", kus on välja pandud õpetajate ja kooli juhtkonna kuld-, hõbe- ja pronksmedalid, karikad, diplomid ning meened. Direktor Martti Marksoo, kes on tegelenud jäähokiga, tõi kooliperele vaatamiseks hokimängija varustuse.

Rakvere reaalkooli huvijuht Sirli Vahula rääkis, et kooli sünnipäevanädala avapäeval tunnustati hoolivaid klassikaaslasi ning KiVa (Kiusamisvaba Kool) tiimi eestvedamisel räägiti õpilastele lähenevate olümpiamängude raames spordis kasutatavast terminist Aus mäng (fair play). Iga päev rääkisid oma sporditegemistest õpetajad ja juhtkonna liikmed. Õpetajad Liivo Raudver, Mikk Joorits, Helle Tuhkla, Kadri Marksoo, Kadi Inno, sotsiaalpedagoog Annela Floren, õppejuht Kadri Vahula ning direktor Martti Marksoo meenutasid ägedamaid võistlusi, kirjeldasid oma spordiala võlu ja valu. "Loodame, et inspireerivad lood panevad RRK õpilasi veel enam oma unistustesse uskuma ning ka selle nimel vaeva nägema," ütles Sirli Vahula.

"RRK traditsioonilisel kevadkontserdil kõlasid kooli aulas kaunid lauluhääled, tuttavad viisid, toredad luuletused ning lavalaudadel tatsusid tantsujalad ja veeresid punaste pallid. Koos tegutsedes on võimalik midagi suurt saavutada. RRK-s on liikuv, sportlik, sõnaosav ning musikaalne koolipere," kõneles huvijuht ja lisas, et koolimaja koridorides on tunda kevade hõngu ning varsti jõuab koolipere juurde ka maskott Ruufus.