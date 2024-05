Rakvere linnavolikogu jättis lasteaedade ühendamise otsuse kohta esitatud vaide läbi vaatamata

Rakvere Triinu lasteaia hoolekogu esimees Anti Palmi esitas Rakvere linnavolikogule vaide 20. märtsil tehtud otsuse kohta. Nimelt leidis Palmi muu hulgas, et Rakvere lasteaedade liitmise menetlemise käigus on rikutud hea halduse tava, otsustusprotsessis on oluliselt rikutud protseduurireegleid, menetluse käigus on käitutud läbipaistmatult ning üksikisikute subjektiivsete arvamuste alusel.