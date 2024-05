Magnettorm – millega on tegu ja kuidas see mõjutab inimesi?

Magnettorm tekib sellest, kui päikesetuul häirib Maa magnetvälja. Rahutut magnetvälja kirjeldab Koppel kui tuulest mõjutatud peegelsiledat järve: tuule jõul tekivad lained ja see mõjutab järvevee liikumist. Piltlikult reageerib Maa magnetväli päikesetuulele samamoodi. «Magnettormi olemasolu on füüsikaline fakt, selle kestus võib varieeruda mõnest minutist päevani, aga magnettormi mõju on igaühele erinev,» selgitab teadlane.

Magnettormi mõju inimesele kirjeldab Koppel samuti teadusuuringust lähtudes. Olgugi et tihtipeale tekitab vaidlusi küsimus, kas peavalud magnettormiga intensiivistuvad või mitte, nendib Koppel, et samamoodi nagu tugevad magnettormid võivad rivist välja lüüa elektriliine, mõjutavad Maa magnetväljas toimuvad muutused selgelt ka inimese välja. «Ehkki see on rohkem biofüüsika valdkonda kuuluv küsimus, on siiski tõsiasi, et kõikuva magnetvälja puhul tekib häire voolutöös. Inimkeha reageerib Maa magnetväljas toimuvale samamoodi – ja magnettormi puhul toimuvadki niinimetatud mikrokõikumised ja need mõjutavad tundlikumaid inimesi kindlasti,» selgitab Tarmo Koppel.