Haridusasutuste terviseedenduse spetsialistina alustas tööd Kerli Kängsepp

"Uuringud näitavad, et laste ülekaalulisuse probleem aina kasvab – iga neljas esimese klassi laps on liigse kehakaaluga," rääkis ta. "Sõltuvusainete tarvitamisel on teravamalt kui kunagi varem kerkinud esile e-sigarettide epideemia. Viiendik 11- ja 13-aastastest noortest on tarvitanud e-sigaretti vähemalt kolmel korral ja näitajad on muret tekitavad just tüdrukute hulgas," selgitas värske haridusasutuste terviseedendaja.

Haridusasutuste terviseedendaja ei siirdu konkreetsesse kooli või lasteaeda tööle, vaid teeb oma piirkonna haridusasutustega koostööd, pakkudes nõustamist ja infot ning luues üksteiselt õppimise ja kogemuse jagamise võimalusi.

Haridusasutuste terviseedendaja keskendub oma töös rohkem ennetusele, kuna see on mõistlikum ja kulutõhusam kui hilisem tagajärgedega tegelemine.

Kerli Kängsepp selgitas, et tema esmased tegevused sel ametikohal on külastada maakonna haridusasutusi ning kaardistada neis kaitse- ja riskitegevused. "Seejärel asume üheskoos liikuma tervema Eesti suunas," sõnas ta ning lisas, et kui üldine pilt on selgem, asutakse jagama parimaid praktikaid ning toetama koolide tervisemeeskondi.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus tööd alustanud Kerli Kängsepp on varem töötanud Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuses karjääriinfo spetsialistina, mitmes maakonna koolis ja viimati Rakvere riigigümnaasiumis kogukonnajuhina. Samuti on ta töötanud noortemalevate valdkonna peaeksperdina haridus- ja noorteametis. Ta kuulub Rakvere vallavolikogusse ning juhib sealset haridus- ja noorsootöökomisjoni. Ta on kolme lapse ema.