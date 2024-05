Telia kasutab mobiilimastide varustamiseks järjest rohkem päieseenergiat

Taastuvenergia lahenduste arendaja Sunly City ja Telia Eesti sõlmisid eelmisel kevadel mahuka koostöölepingu, mille kohaselt ehitab Sunly City 2024. aasta lõpuks ligemale saja Telia mobiilimasti juurde päikesepargid. Tänaseks on kerkinud ja tööle pandud 43 päikeseparki ning ülejäänud parkide väljaehitamine jätkub käesoleval aastal.

Üheksa Sunly City ja Telia koostöös rajatud päikeseparki asub Lääne-Virumaal – Roela, Viru-Jaagupi ja Tudu alevikus ning Varudi-Vanaküla, Tüükri, Kellavere, Emumäe, Moe ja Assamalla külas. Mainitud päikesepargid varustavad Telia mobiilimaste taastuvenergiaga, mis sisuliselt tähendab, et tuhanded Lääne-Virumaal elavad ja liikuvad inimesed saavad tarbida nii Telia mobiilset internetti kui kõnesidet päikeselt saadava energia abil.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi kinnitusel on päikeseparkide rajamine ettevõtte senise ajaloo suurim taastuvenergia projekt. "Kogu Telia Company grupp on seadnud eesmärgiks muuta oma tegevus nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks," selgitas ta. "Ambitsioonikate eesmärkideni on meil plaan jõuda läbi vastutustundliku digitaliseerimise, kaasates sellesse ka kõiki oma töötajaid, partnereid ja hankijaid."