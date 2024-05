Rakveres tuleb keskkonnateemaline seminar

"Roheteemad on keerulised ning võivad tekitada palju segadust," kommenteeris seminari eestvedaja, Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliige, Euroopa Kliimapakti saadik ja Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla. "Meie soov on seekord tuua kuulajateni arutelu neist võimalustest, mis on huvilisele nii-öelda kodule lähemal. Linnade roheliseks muutmine, veemajanduse korrastamine ja hoonete renoveerimine on need teemad, millele seekord keskendume ja mis on teostatavad igale huvitatud osapoolele."