Rakvere linnavalitsus plaanib Ausambamäe pargi rajada tõmbekeskuseks

Linnaaednik Kärt-Mari Paju sõnul oleks pargi korraga valmis ehitamine suur amps, aga oluline oleks kõigepealt baas rajada. "Haljastus paika, sest puud kasvavad kaua. Teedestruktuur paika, kasvõi nii, et aluspõhjad oleksid korralikult tehtud. Kinnilöödud killustiku peal on võimalik ka kontsakingadega käia. Ei pea ilmtingimata betoonkatet kasutama. Me saame mingitest kohtadest natuke kokku hoida või teha töid järgmistes etappides," rääkis ta.

Linnavolinik Laila Talunik tundis muret just teekatete pärast, sest Vallimäel mindi projekteerimisel teekatte valikuga alt ja seal on näiteks ratastooliga kohati väga keeruline liikuda. Linnaaednik ütles, et sellist lahendust Laia tänava parki kindlasti ei tule ja seda on mitmel korral ka projekteerijale toonitatud.