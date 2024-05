Lähipäevil läheb juba suviselt soojaks, aga ennustatakse ka äikest

Laupäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on öösel 6–12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Sooja on 20–25, rannikul kohati kuni 14 kraadi.



Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 7–13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, võib olla äikest. Sooja on 18–25, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Esmaspäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Sooja on 8–13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Sooja on 18–24, sajuhoogude all ja rannikul kohati kuni 15 kraadi.