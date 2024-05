Järelhüüe: Igavikku lahkus tõeline EESTI mees

«Kodumaa ei ole siin või sääl, kodumaa on sinus eneses. Aga isamaa, meie isade maa, on siin. Ta on siin ja praegu ja on olnud seda iidsetest aegadest,» kirjutas Ruuben Lambur tänavu enne riigi sünnipäeva Virumaa Teatajale saadetud arvamusloos. «See väike ilus maa ja need hallid paesed nõod siin Põhjala piiril, mille meie kauged esivanemad kord rahvaste rände ajal endile igaveseks eluasemeks valisid, on olnud meie rahva kodu ja häll.»