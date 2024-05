Suur lugu Rakkelasest piloot Eero Oja hoiab Eesti linnulennult kaitstuna

Kui mõelda politsei lennusalga peale, siis esimesena kangastub silme ees nende rohepunane kopter, mida kasutatakse peamiselt inimeste otsingutel ja päästetöödel. Aga vähesed teavad, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennusalga kasutada on ka kaks lennukit: Beechcraft King Air 350ER ja Cessna 172. Ja seda kõike ohjab Lääne-Virumaalt Rakkest pärit Eero Oja, kes on ametis nii piloodina kui ka lennukite eskadrilli ülemana.