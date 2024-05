Rakvere linnavolikogu lubas jalgpalli sisehalli hanke välja kuulutada, kuid see ei tähenda veel ehitustööde algust

Linnavolikogu otsustas kolmapäeval küll 17 poolthäälega Rakvere jalgpalli sisehalli hanke väljakuulutamise poolt, kuid see ei tähenda veel iseenesest seda, et halli ka ehitama hakatakse. Riik toetab ettevõtmist 2,25 miljoni euroga, kuid raha kasutamiseks on aega jäänud vaid aasta lõpuni ja praeguste prognooside järgi peaks linn viie miljoni jagu ka laenu võtma.