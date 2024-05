Kunstist ja hirmudest

Suurem hirm kasvab sellest välja noore põlvkonna puhul. Kui mina olen mõnikord, kuigi harva, vaimustunud mõnest düstoopilisest ulmefilmist, siis minu 19-aastane tütar ei taha neid vaadata, olgugi filmikunst talle väga armas. Põhjus? Ta ütleb, et ta ei taha näha kunstilises vormis reaalsust, milles tal tuleb võibolla ise päriselt elada. Selline vaikne paanika, mis ei halva igapäevast tegutsemist, elust rõõmu tundmist, aga on pidevalt taustal olemas. Siit ka põgenemised virtuaalsusse ja sotsiaalmeediasse, kust aga kinnitatakse üha jõulisemalt, et mittedüstoopilist tulevikku saavad kogeda vaid vähesed rikkad ja ilusad. Nii et naljaga pooleks võiks öelda, et elul on praegu eesti keelega sarnane olemus, sest mõlemas puudub tulevik.