Naiskodukaitse õpetab veebiseminaril, kuidas noori veebiohutuses toetada

Naiskodukaitse virtuaalsete seminaride sarjas «Digiliikur» kohtutakse iga kuu ühe infovastupidavuse valdkonna eksperdiga, kes tutvustab põnevat ja päevakajalist teemat. «Digiliikuri» projekti veab eest naiskodukaitse Harju ringkonna liige ja Tartu ülikooli infovastupidavuse nooremteadur Diana Poudel. Poudeli sõnul on viimastel aastatel maailmas toimuvat jälgides arusaadav, et üldise kaitsevõime suurendamiseks on vaja leida ka enam viise, kuidas kaitsta inimesi inforuumis info ülekülluse, väärinfo ja manipulatsioonide eest. Veebiseminarile on oodatud kõik huvilised. Eriti sobib teema korraldaja sõnutsi aga õpetajatele, noorsootöötajatele, raamatukoguhoidjatele ja teistele, kes tegelevad meediapädevuse ja infovastupidavuse teemaga ning soovivad neil teemadel end pidevate muutustega kursis hoida.