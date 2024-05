Meil on olnud võimalus esineda üle maailma paljudes riikides, millel oli algusest peale suur mõju bändi teekonnale. Iga riik jättis omanäolise mulje ja samas näitas meile, et muusika on ideaalne võimalus inimestele kokku tulla ja elu tähistada olenemata rahvusest, vanusest või muust. Lemmikriike on raske välja valida, kuna praeguseks võib valikus olla rohkem kui 30 riiki. Jätame need lihtsalt uskumatult rikkalikuks mälestuste kogumiks ja lisame Eesti veel ühena.