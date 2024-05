Rakvere kesklinnas on avatud välinäitus Rakvere linna plaanidest

Näitus «Rakvere linnulennult» heidab pilgu linna ajalukku kaartide ja plaanide abil, mis on läbi aegade koostatud praktilistel eesmärkidel ning seotud sõjanduse, merenduse ja haldusega. Enamik näitusel kasutatud kaartidest pärinevad rahvusarhiivi ajalooarhiivist ja Virumaa Muuseumide kogust.

Rakvere linna sünd ja areng on seotud asendiga maanteede ristumiskohas – siitkaudu kulges kaubatee Tallinnast Narva ja Toolse sadamast Tartusse, Paidesse ja Viljandisse. Varasemad asustusjäljed praegusel teatrimäel ja Pika tänava piirkonnas pärinevad juba muinasajast. Kõige vanemad pildid Rakvere linnast pärinevad 1560. aastatest. Need on fantaasiarikkad joonistused Vene tsaari Ivan IV poegade jaoks mõeldud ajalooülevaatest. Esimesed enam-vähem realistlikud joonistused ja linnaplaanid pärinevad 17. sajandist. Erilist hoogu sai linnaplaanide koostamine ajal, mil Rakvere sai kreisilinna staatuse – 1783. aastal.