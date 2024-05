Tapa valda võib kerkida hiiglaslik päikesepark

Sunly AS esitas Tapa vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse käesoleva aasta 10. aprillil. Päikesepark kerkiks Põdrangu külla Lubjaahju, Oinamurru, Põdralauda, Tomingamurru, Tomingaaugu, Erkmaa ja Kivimurru kinnistutele, mis kuuluvad OÜ Taimistule.

"Tapa valda kavandatava päikesepargi projekt on alles algusfaasis. Täpsem suurus ja investeeringumaht selgub aasta teises pooles. Tegu on osaga laiemast projektist, mis hõlmab nii Tapat kui naabervaldasid ning on kooskõlas riigi poolt seatud taastuvenergia eesmärkidega puhta elektri tootmiseks," selgitas Sunly kommunikatsioonijuht Anna Lindpere Virumaa Teatajale.