GALERII Rahvatantsuansambel Tarvanpää esines meeleoluka kevadkontserdiga

Praegu on ansambli kunstiliseks juhiks Triinu Sikk, kelle esimene kokkupuudu Tarvanpääga oli juba enne algkooli, kui ta tantsis seal mudilasrühmas. "Meil on kodus perevideod, kus ma juba paariaastasena tantsin kaerajaani," ütles ta naerdes.

Pikalt oli ta lihtsalt rahvatantsija, kuid siis läks Sikk rahvatantsujuhtide kooli, sest ta tundis, et huvi ja armastus tantsu vastu on sedavõrd suur. "Ja siis hakkas see vaikselt edasi arenema. Oli üks rühm, keda ma juhendasin. Siis oli kaks rühma ja siis see võttis juba väga suure osa ajast, energiast ja mõtetest," rääkis naine.