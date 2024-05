Suvesoe püsib, võib tulla äikest

Esmaspäeva ööks tihedamad pilverüngad hajuvad ja suuremat sadu ei tule. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13 kraadi. Päeval jõuab Soomest kohale väheaktiivne madalrõhulohk ühes niiskusega ja suviselt soe õhumass lisab energiat rünksajupilvede arenguks. Vihmahooge on ennelõunal hõredalt, pärastlõunal sagedamini ja siis on ka äikesevõimalus. Tuul pöördub põhjakaarde, aga tänastel andmetel oluliselt ei tugevne. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi, rannikualadel on jahedam.