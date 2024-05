Lääne- ja Ida-Virumaa arendavad koostöös külalislahket turismisihtkohta

"Riikliku turismistrateegia üheks prioriteetseks tegevussuunaks on tugevamad turismisihtkohad. Kui mõned aastad tagasi oli turismi arendavaid organisatsioone Eestis ligi 40, mis töötasid väikeste meeskondade ja napi eelarvega, siis koostöös Eesti turismisihtkohtadega asusime looma tugevaid organisatsioone, mis suudaksid sihtkohti strateegiliselt nii arendada kui ka turundada. Virumaa turismikoostöö tagab, et on piisavalt nii inimesi kui ka kompetentsi sihtkoha kui terviku juhtimiseks, suudetakse olla tugevaks partneriks ettevõtjatele ja avalikule sektorile turundus- ja arendustegevuste ning investeeringute planeerimisel," tervitas koostööd ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) turismijuht Anneli Lepp.

"Virumaa sihtkohaorganisatsiooni peamine eesmärk on turismiteenuste kvaliteedi ja külalislahkuse arendamine, sest see mõjutab oluliselt turistide rahulolu, nende valmidust sihtkohta tagasi pöörduda ja soovitada elamust ka teistele. Aitame turismiettevõtjatel omavahel koostööd teha ja nähtavamad olla, et nii Eesti inimesed kui ka väliskülastajad teaksid Virumaa turismiteenuseid ja sooviksid neid kogeda. Samuti näeme oma rolli kestliku turismi edendamisel, kuivõrd see on muutunud mitmete välisturgude puhul, eriti Soome, Rootsi ja Saksamaa külastajate peamiseks eelistuseks," rääkis Urbas uue organisatsiooni tegevusvaldkondadest.