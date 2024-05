​Näitleja ja kaitseliitlane reservleitnant Raivo E. Tamm meenutas, kuidas ta käis mullu novembris Ruuben Lamburi sünnipäeval. "Kahjuks tutvusin ma Ruubeniga alles tema eluõhtul, aga selle lühikese aja jooksul tekkis mul mulje, et Ruubeni-sugused mehed ei sure kunagi ära. Kahjuks ei ole see siiski nii. Ma sain tema juttudest ja mälestustest otsekui valgustatud," rääkis Tamm. "Viimastel aegadel kiputakse mõistete "eesti mees" ja "sirgeselgne mees" üle nalja viskama. Aga Ruuben oli mees, kes tuletab meelde nende sõnade algse tähenduse."