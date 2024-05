Virumaa 95 kodu saab tuleohutumaks

"Igas viiendas kodus, milles füüsiline keskkond tuleohutuks tehakse, elavad ka lapsed, ligemale pooltes üksi elav eakas. Ülejäänud kodudes elavad erivajaduse tõttu abivajavad täiskasvanud," tõdes Ida päästekeskuse ennetuspartner Liina Järvi. Ta tõi välja, et üha enam märgatakse inimesi, kes ise erinevatel põhjustel abi küsima ei tule, kuid seda väga vajavad. Päästjad on tänulikud kõikidele märkajatele ning abivajajatest teatajatele.

Päästeameti, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ühise üle-eestilise projekti eesmärk on tuleohutumaks muuta kodud, mille elanikud end ise aidata ei saa: lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Abisaajad valivad koostöös välja kohalikud omavalitsused ja päästeamet. Projektiga on liitunud sarnaselt eelmisele aastale kõik kahe maakonna omavalitsused. Kodude tuleohutuse projekti tööde elluviimiseks on 2024. aastal ameti toetuse suurus 270 000 eurot, millele omavalitused lisavad üle 60 000 euro. Eelmisel aastal oli riigipoolne toetussumma 235 000 eurot. Päästeamet jätkab 2018. aastal alguse saanud projekti vähemalt aastani 2026.