Lasteaedade visioonipäeval korjati ideid tuleviku tarbeks

Visioonipäeva sisse juhatades ütles abilinnapea Laur Kaljuvee, et eesmärk on luua ühist arusaama ja suundi uue ühendlasteaia arenguks ning tagada, et kõik osapooled oleksid kaasatud ja pühendunud lastele parimate võimaluste loomisele. Kohalviibijaid tervitades sõnas linnapea Triin Varek, et Rakvere linna soov on, et meie lasteaedade keskkond oleks parim võimalik igale lapsele.