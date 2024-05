"VIRUMAA SUVESAUND 2024" Lähemalt võistluslugudest

Donpedro pole aastaga ka vähem huvitavaks tegelaseks muutunud. Meenutagem, et ta on aastaid mänginud Londoni Filharmooniaorkestris tšellot, treeninud ennast ja teisi Tai poksis ning peab praegu Rakveres hoopis barberi ametit. Tundub, et kui mees midagi juba endale pähe võtab, siis ei ole võimalik teda peatada. Mis saab näiteks siis, kui ta võtab nõuks võita tänavune suvesaundi konkurss?

Kui südasuvel põllu servale pikali heita ja silmad sulgeda, võivad peagi hägusemaks muutuda kõik tajud. Aga mõnus on ikka. Just niisugune rammestuse-lõõgastuse piirimail asuv tunne tekib, kui kuulata selle konkursi kõige lühemat instrumentaalpala "Envy, greed, etc.". Ja see on täitsa okei. Suvepuhkusel on ju aega enese jaoks, miks mitte siis korraks see aeg võtta ja mõelda selgeks ka tunded, nagu kadedus ja ahnus.