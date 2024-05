Rakvere jooksjad noppisid naabermaakonnas sületäie medaleid

Hiiemaa sõnas, et sai Kohtla-Järvel positiivse üllatuse. "See rada oli väga hea ning ergutajad olid samuti väga toredad ja andsid lõpus indu juurde," lausus ta, tuues eriti esile Kohtla-Järve gümnaasiumi juures veoautokastis jooksjaid tuliste trummipartiidega innustanud gümnasistide duot Enton Berendseni ja Mait Mihkel Toikkat. "Vaatasin, et issand, meesterahvad on end ilusasti riide pannud ja teevad trummide taga sellist sõud. Kuna olin selleks ajaks juba järgmiste naiste eest turvalise edu saavutanud, siis sain uhkes üksinduses tulles neile lehvitada," rääkis Hiiemaa.