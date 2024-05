Juhtkiri: kuula suvesaunde!

Virumaa Suvesaund on eranditult piirkonna kõige suurem muusikakonkurss, kus on igal aastal üles astunud väga erineva muusika loojad. Pole teada, kas kuskil Eestis toimub midagi samalaadset või veel uhkemat, aga nelja aastaga on Suvesaundi nimi end muusikute alateadvusesse juba kinnitanud küll. Nii mõnelegi on Virumaa Suvesaund olnud esimesteks suuremateks tuleristseteks, millega on kaasnenud ka teatav tuntus.



Suvesaund on hea võimalus noortel muusikaloojatel tutvustada oma värskeid teoseid ning saada teada, kuidas kuulajad ja asjatundjad neid vastu võtavad. Ehk saab mõnele noorele, kel pole seni olnud julgust loominguga laiema publiku ette tulla, just Suvesaundist hüppelaud suurele areenile. Rahvas saab Suvesaundi lugusid kuulates ja hinnates end kurssi viia, kes on Lääne-Viru talendid ja missugust muusikat nad teevad, samuti anda hääle lemmiku(te) toetuseks. Võibolla just see hääl annab endas kahtlevale heliloojale tuule tiibadesse. Nii et kes veel pole jõudnud – Suvesaundi kampaanialehel saab oma hääle anda!



Muusika on üks kultuuri osadest ja läänevirukatel tasub enda omadel ikkagi silma peal hoida, sest kunagi ei või teada, kust põõsast järgmine pauk võib kosta. Nii nagu iga meie kandi muusik on maakonna saadik, on seda ka iga pala kuulaja.



Miks peaks aga tulema 8. juunil toimuvale kontserdile? Aga millal ja kuhu siis veel? Suvesaundi lõppkontsert on õigupoolest ainuke koht, kus Virumaa noored ja vanad muusikud esitlevad oma uudisloomingut – ja veel kõik koos ning korraga. Konkursile laekunud 17 uut lugu jääkski ilmselt paljude kõrvadeni jõudmata, kui neil poleks tänu Suvesaundile väljundit. Võimalik, et nende lugude autorid-esitajad ei saa kunagi kuulsateks muusikuteks. Aga mis sellest! Nad saavad vähemalt proovida. Biitlid alustasid ka keldrikõrtsist, kuulsana sündinud pole meist keegi.