Valla kultuuriasutused koonduvad ühise juhtimise alla

Ta lisas, et praegu on sobiv aeg kultuuriasutuste liitmiseks, kuna Simuna rahvamaja juhataja läks novembris pensionile ning ka Rakke kauaaegne kultuurijuht Rene Põllumaa teatas, et jääb juuni lõpus pensionile. Vallavanem tõi näite, et noortekeskused on juba pikemat aega ülevallaliselt tegutsenud ja on väga hästi toiminud. Samuti liideti hiljuti kõik valla raamatukogud ühise juhtimise alla ning aastaid on edukalt tegutsenud ka muusikakool ülevallaliste filiaalidega.