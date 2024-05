ETTEVAATUST Netikelmid on loonud lihakombinaadile ja Aqvale libakonto, auhinnaks lubatakse 16 torti

Rakvere politseijaoskond annab teada, et netikelmid on Facebooki loonud RedBulli ja Rakvere lihakombinaadi libakonto, kus lubatakse võite, kui klikkida postituse juures olevale lingile. Lisaks juhib üks sotsiaalmeediakasutaja tähelepanu, et niisugune libakonto on tehtud ka Aqvale.