Kohvik või Butšenkovi piinakamber? Tapa veetorni kasutuseks pakuti mitmesuguseid lahendusi

Tapa vallale laekus linnarahvalt 101 ideed. Tuleb siiski rõhutada, et tegu oli pelgalt mõttekorjega ning konkreetsed plaanid, mis objektist edasi saab, puuduvad nii omanikul kui ka vallavalitsusel. Suurem osa vastanutest pakkusid, et veetorni võiks teha kohviku. Idee on iseenesest üsna hea, aga raudteede lähedus ja sellest tulenevad turvariskid seavad kindlasti sellisele plaanile omad piirangud.