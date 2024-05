Kadrinas tähistatakse kunstidekooli 35. aastapäeva kontserdi ja näitusega

Kontserdil esinevad praegused õpilased, vilistlased ja õpetajad. Kontserdi kava annab hea ülevaate praegu koolis toimuvast. Rõõmu saab tunda selle üle, et pärast seitset põhiõppeaastat soovivad mitmed õpilased jätkata oma pilliõpinguid ja see on ka võimalik. Tänu sellele võib rõõmustada selle üle, et klaveri huviala õpilane Leegi Brigitte Kais on välja andnud oma CD-plaadi ja tegeleb aktiivselt omaloomingu ning ansamblimänguga. Muusika ja kunstiga tegelemine teeb õnnelikuks, ja mida rohkem õnnelikke noori, seda meeldivam maailm meid ümbritseb. Kontsert toimub reedel, 24. mail Kadrina huvikeskuse saalis.