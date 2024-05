Lugejateni jõudis "Rahvakultuuri aastaraamat 2023"

Eelmine aasta oli liikumisaasta ja saunaaasta ning põnevaid ettevõtmisi ja sündmusi oli teisigi. Raamatus tehakse lugudega tiir peale kogu Eestile. Kajastatud on nii eri maanurkade laulu- ja tantsupeod kui ka toidukultuuri väärtustavad ettevõtmised 270 kilomeetri pikkusest Peipsi toidutänavast aasta-aastalt laieneva Kamalambani.

Rahvustoitude ja -kultuuride festivalist Kamalammas Rakveres on aastaraamatus kirjutanud Eve Alte, Viru Folgi 16 aastat käsitleb Peep Veedla, Mare Taari loo keskmes on kogukonna kirgastaja Tiia Saart, Ida- ja Lääne-Virumaa ühise Viru instituudi 15 tegevusaastast kirjutab Aivar Surva. Samuti on raamatus traditsiooniline statistika ja tunnustuste rubriik.