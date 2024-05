Randel Lipp: mida tervem on sisemine kliima, seda paremat teenindust tajub ka klient

Mida Ichibani-i pälvimine Elke Rakvere esinduse jaoks tähendab?

Ainuüksi Eestis on Elke grupis kuus esindust ja Amservis seitse. Iga maja seisab oma numbrite ja teeninduskvaliteedi eest ja auhinna saamine oli meie jaoks suur tunnustus. Et just kliendid on meid nii hinnanud. Teeme oma kollektiiviga neile suure kummarduse. Number ühe väärilist joont ei ole üldse lihtne hoida, aga selle nimel me igapäevaselt tööd teeme.