Kaluri arvates tuleks püüdjatele kompenseerida jõepaisude tõttu saamata jäänud tulu

Kalur Virko Sirkeli sõnul on kõik kolm Kunda jõe alamjooksu paisu ehitatud suure languse peale, mis on kõige parem kalade sigimiskoht ja elupaik. «Tagajärg on see, et lõhed ei pääse sinna kudema. Nad tulevad kuni esimese paisuni ja edasi nad ei tule. Ülejäänud jõgi on sisuliselt siirdekaladele kättesaamatu,» ütles ta.