Neeruti-maalijad avavad näituse

Näitusel saab vaadata ema ja tütre Ilme ja Viia Loigu õli- ja portselanimaale. "See näitus on veidi nagu aken lapsepõlve radadele – kohtadest, kus olen käinud ja maalinud," rääkis Viia Loik. "Mitmed Neeruti maalid taasavastasin, kui hakkasin maja renoveerima ja pööningult asju välja tõstma. Minu esimesed mälestused ongi ajast, kui isa, kes oli looduskaitseinspektor ja korraldas matku, elas Kuresöödi majas ja ema maalis pilte, millest enamuse müüsime kohe turistidele ja matkajatele. Sel suvel on plaan uuesti maalida Neeruti kandis ka müügiks uuemaid pilte."