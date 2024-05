Näitus jutustab esemete ja teoste kaudu Kügelgenide perekonna loo

Eesti kunstilukku on jätnud sügava jälje kuus Kügelgeni, kelle loomingus peegeldub stiilide vaheldumine klassitsismist sümbolismini. Suguvõsa siinse haru rajajate kaksikvendade Gerhardi ja Carli jälgedes käies said kunstnikeks ka nende pojad Wilhelm (1802–1867) ja Constantin (1810–1880) ning lapselapsed Sally (1860–1928) ja Erich (1870–1945).

Virumaaga on enim seotud Carl Ferdinand von Kügelgen, kes aastatel 1816–1827 elas oma äia Wilhelm Johann Zoege von Manteuffeli pool Küti mõisas, kus Kügelgenid pidasid kodukooli. Selles koolis õppisid kunstniku poeg Constantin von Kügelgen, kaksikvenna Gerhardi poeg Wilhelm von Kügelgen ja Carl Timoleon von Neff, kellest kujunesid väljapaistvad maalikunstnikud. Ka Constantini tütrest Sally von Kügelgenist sai kunstnik. Wilhelm von Kügelgeni memuaariraamat "Vana mehe noorusmälestused" kujunes Saksamaal menukiks, mida on välja antud kümneid kordi, js see on tõlgitud ka eesti keelde.