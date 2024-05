Päästeamet kuulutas Virumaal välja tuleohtliku aja

Sellel kevadel on Lääne- ja Ida-Virumaal olnud juba 79 metsa- ja maastikutulekahju kokku 75 hektaril. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoos ja tuleohukaart näitavad, et neis maakondades valitseb suur tuleoht, mis järgnevatel päevadel veelgi kasvab.

Päästekeskuse juht lisas, et ka suitsetades võib pinnasele kukkunud säde maastiku süüdata, sest suure tuleoluga ajal on taimestik kuiv ja äärmiselt süttimisohtlik. "Inimestel tuleb silmas pidada, et väga kuival ajal võib loodus süttida ka väiksemastki sädemest. Seetõttu palume inimestel hoiduda lõkke tegemisest ja grillimisest looduses praegu, tuleohtlikul ajal," lisas Kärner.