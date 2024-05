Kadrina rallipiloot asub võitu püüdma Soome teedel

Tegu on ka Eesti meistrivõistluste arvestusse kuuluva võidukihutamisega. Võistluseelsel pressikonverentsil tituleeris intervjueerija teda Eesti Kalle Rovanperäks ning uuris, kas see paneb noormehele ka lisapingeid. "See ei mõjuta mu sooritust ning üritan lihtsalt anda endast parima," vastas Vaher. "Olen õnnega koos, et saan selle alaga tegeleda, ja proovin lihtsalt asja nautida."