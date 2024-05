Laupäev kostitab kuni 29 soojakraadiga

Öösel on Ida-Eestis enamasti selge ilm. Lääne-Eestis on vähene ja vahelduv pilvisus ning kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 9–15, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on öösel 14–16 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23–29, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude ajal 17–22 kraadi. Metsad on väga tuleohtlikud!

Peipsi järvel puhub muutlik tuul 1–7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus hea. Sooja on 20–23 kraadi.